Стихийную парковку устроили жители Ростова возле моста на Малиновского

Возле путепровода образовалась стихийная парковка из брошенных автомобилей.
«Тем временем на Малиновского автомобилисты устроили стихийную парковку вдоль дорог и обочин. Они бросают свои машины и пешком переходят мост», — сказано в сообщении.
Пользователи прокомментировали, что это было предсказуемо и надо было позаботиться об организации перехватывающих парковок, как это сделано в Москве возле станций метро. Некоторые предрекли скорое появление тех, кто будет брать деньги за «охрану» автомобилей.