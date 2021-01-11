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Стихийную парковку устроили жители Ростова возле моста на Малиновского

11 января 2021, 13:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону придумали, как избежать пробок, возникших из-за ограничения движения по мосту на Малиновского, сообщается в городском паблике.

Возле путепровода образовалась стихийная парковка из брошенных автомобилей.

«Тем временем на Малиновского автомобилисты устроили стихийную парковку вдоль дорог и обочин. Они бросают свои машины и пешком переходят мост», — сказано в сообщении.

Пользователи прокомментировали, что это было предсказуемо и надо было позаботиться об организации перехватывающих парковок, как это сделано в Москве возле станций метро. Некоторые предрекли скорое появление тех, кто будет брать деньги за «охрану» автомобилей.

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