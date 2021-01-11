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«Виллис» угрожает стратегическим предприятиям России

11 января 2021, 16:02
Фото: pxhere.com
В результате слияния корпорации Aon Plc (АОН) с Willis Towers Watson («Виллис») в Российской Федерации может появиться монополист на страховом рынке. По сведениям Банка России, новый зарубежный игрок захватит до 40% имеющегося рынка.

Сегодня услугами «Виллис» пользуется множество крупных российских компаний, в их числе «Лукойл», «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». У брокера есть доступ ко всем данным, связанным с техническим состоянием объектов инфраструктуры. Он владеет информацией о перспективах обновления и расширения производства. В результате российские предприятия полностью открыты перед странами Запада. Последние, как известно, активно вводят против России санкции. Об этом пишут «Новые известия».

Хоть брокер и обязан хранить коммерческие тайны своих клиентов, он может подвергнуться преследованию со стороны надзорных и правоохранительных органов своего государства. Тогда компании придется передать часть сведений о собственных клиентах для получения послаблений.

Нечто подобное произошло 10 лет назад. В то время «Виллис» обвинили в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов третьим лицам из-за рубежа. Однако британское управление по финансовому регулированию и надзору отказалось называть это коррупцией. Ведомство просто заявило, что компания «Виллис» не предприняла надлежащих шагов для обеспечения того, чтобы платежи, которые она производила третьим лицам за рубежом, не использовались в коррупционных целях. Корпорации выписали штраф на шесть миллионов фунтов стерлингов.

Это послабление реально, если фирма предоставляет «полезные услуги» следователям. Возможно, компания сливает партнеров из РФ ради карт-бланша для продолжения сомнительных практик.

Интересно, что последние несколько лет премии работников брокерской конторы увеличились в несколько раз. Временами сумма поощрительных выплат всего нескольких сотрудников превышала прибыль всей корпорации. Данный факт подтверждается отчетами о движении денег. Они могут вызвать вопросы у проверяющих и перекинуть подозрения на компании из России.

На данный момент Европейская комиссия инициировала проверку по вопросам слияния «Виллис» и АОН, ведь руководство корпорации не устроили определенные требования контролеров. Возможно, расследование закончится мягкими формулировками и утечкой важных данных об отечественных предприятиях в руки зарубежных спецслужб.

#Новости#Общество
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