«Виллис» угрожает стратегическим предприятиям России

Нечто подобное произошло 10 лет назад. В то время «Виллис» обвинили в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов третьим лицам из-за рубежа. Однако британское управление по финансовому регулированию и надзору отказалось называть это коррупцией. Ведомство просто заявило, что компания «Виллис» не предприняла надлежащих шагов для обеспечения того, чтобы платежи, которые она производила третьим лицам за рубежом, не использовались в коррупционных целях. Корпорации выписали штраф на шесть миллионов фунтов стерлингов.