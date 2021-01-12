Дегтярев нашел компромисс в вопросе строительства в парке “Динамо”

Как сообщает prokhab.ru, 12 января решением VI Арбитражного апелляционного суда дело было закрыто. Ранее был проведен аукцион, по итогам которого участок земли около городского парка “Динамо”, на котором находились два разрушенных барака, достался ООО “Дальвостокстрой”. Застройщик расселил жильцов из ветхого жилья и снес бараки. На этой территории изначально планировали возвести гостиницу. Однако компания “Дальвостокстрой” объявила о нерентабельности такого проекта и отказалась от его реализации в пользу строительства жилого дома. Против жилой застройки выступили активисты Хабаровска и депутаты местной думы от фракции ЛДПР, после чего застройщик обратился в суд, выступив с иском против городских властей. Уладить ситуацию мирным способом удалось только главе региона Михаилу Дегтяреву. Он убедил руководство краевого центра помочь застройщику с местом для строительства жилого дома, но уже в другом месте. В ответ на такое содействие “Дальвостокстрой” отозвал свое исковое требование.