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Экстренное предупреждение объявлено в Ростове из-за снегопада и гололеда

12 января 2021, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области во вторник ближе к ночи может ухудшиться погода, и начнется снегопад, предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

По данным Гидрометцентра, экстренное предупреждение объявлено в период с 23.00 мск 12 января до 13.00 13 числа. В это время время выпадет снег, который будет переходить в дождь.

«Возможно обледенение проводов и гололед на дорогах. В ночь на 14 января продолжится дождь, днем 15 числа снова выпадет снег с налипанием на проводах», — сказано в сообщении.

Есть риск обрывов ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш. Может увеличиться количество автомобильных аварий.

Водителей попросили ограничить выезд на личном транспорте. Ранее для обработку дорог в Ростовской области использовали 580 тонн пескосоляной смеси.

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