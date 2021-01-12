Экстренное предупреждение объявлено в Ростове из-за снегопада и гололеда

По данным Гидрометцентра, экстренное предупреждение объявлено в период с 23.00 мск 12 января до 13.00 13 числа. В это время время выпадет снег, который будет переходить в дождь.
«Возможно обледенение проводов и гололед на дорогах. В ночь на 14 января продолжится дождь, днем 15 числа снова выпадет снег с налипанием на проводах», — сказано в сообщении.
Есть риск обрывов ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш. Может увеличиться количество автомобильных аварий.
Водителей попросили ограничить выезд на личном транспорте. Ранее для обработку дорог в Ростовской области использовали 580 тонн пескосоляной смеси.