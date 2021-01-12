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Электрички не вмещают ростовчан, отказавшихся от автомобилей из-за ремонта моста

12 января 2021, 09:26
Фото: instagram.com/rostov_roads
Городская электричка Ростова-на-Дону оказалась не способной вместить всех пересевших на общественный транспорт, сообщили очевидцы в соцсети.

Люди отказались от автомобилей вынужденно из-за ограничения движения по мосту на Малиновского, где идут строительные работы. Из-за этого столпотворение людей на остановке электрички случилось утром 12 января на Военведе.

«Сегодня электричка Военвед — центр города была очень популярна. В очереди собралась толпа народа», — сказано в сообщении.

Кроме того, в самих электричках с северо-запада Ростова в центр оказались забиты не только вагоны, в которых люди стояли впритык друг к другу, но и тамбуры. «Еду стоя, все толкаются», — поделился один из ростовчан.

Кроме того, многие ростовчане заявили, что ходят на работу пешком из-за закрытия моста на Малиновского.

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