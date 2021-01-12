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Еще 26 человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

12 января 2021, 08:35
Фото: donland.ru
На 12 января в Ростовской области умерли еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

«В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия еще 26 человек с COVID-19», — сказано в сообщении.

Новыми жертвами ковида стали 12 мужчин и 14 женщин с хроническими заболевания жизненно важных систем организма. Возраст умерших от 52 до 94 лет.

С начала пандемии коронавируса от инфекции умерли 2242 жителя региона, общее количество заразившихся на 12 января достигло 56349 человек. В ковидных госпиталях области остаются 2972 человека, 273 из них в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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