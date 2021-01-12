Еще 26 человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

С начала пандемии коронавируса от инфекции умерли 2242 жителя региона, общее количество заразившихся на 12 января достигло 56349 человек. В ковидных госпиталях области остаются 2972 человека, 273 из них в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.