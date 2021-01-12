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Компания бывшего заместителя мэра Ростова отремонтирует дорогу за 133 млн рублей

12 января 2021, 14:44
Фото: https://yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который отремонтирует дорогу на проспекте Михаила Нагибина, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Речь идет об участке дороги от Текучева до Плиева.

Победителя выбрали в рамках электронного аукциона, единственным участником стала компания «Ростовавтодорстрой». Она предложила выполнить ремонт за 132,8 миллиона рублей.

Согласно открытым данным, совладельцем компании является Владислав Максименко. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Ростова. Он курировал вопросы дорожного строительства и транспорта.

Ранее ремонт школы искусств имени Артамонова завершили в Ростове.

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