Компания бывшего заместителя мэра Ростова отремонтирует дорогу за 133 млн рублей

Заказчиком выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Речь идет об участке дороги от Текучева до Плиева.
Победителя выбрали в рамках электронного аукциона, единственным участником стала компания «Ростовавтодорстрой». Она предложила выполнить ремонт за 132,8 миллиона рублей.
Согласно открытым данным, совладельцем компании является Владислав Максименко. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Ростова. Он курировал вопросы дорожного строительства и транспорта.