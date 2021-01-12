Поликлинику серьезно наказали в Шахтах за принципиального врача

Жалоба поступила от местной жительницы, которой врач отказался выписывать льготный рецепт. Лекарство ей было назначено с учетом тяжести ее состояния.
После этого была проведена проверка, в ходе которой в отношении городской поликлиники № 5 составили протоколы. Все материалы направили в суд.
«Шахтинский городской суд встал на защиту пациентки. Он вынес самое строгое решение из возможных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на две недели приостановили работу структурного подразделения поликлиники. Ранее супермаркет наказали в Ростове за халатное отношение к коронавирусу.