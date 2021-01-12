rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поликлинику серьезно наказали в Шахтах за принципиального врача

12 января 2021, 19:32
Фото: pixabay
В Шахтах привлекли к ответственности поликлинику, врач которой допустил нарушения в работе, сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Жалоба поступила от местной жительницы, которой врач отказался выписывать льготный рецепт. Лекарство ей было назначено с учетом тяжести ее состояния.

После этого была проведена проверка, в ходе которой в отношении городской поликлиники № 5 составили протоколы. Все материалы направили в суд.

«Шахтинский городской суд встал на защиту пациентки. Он вынес самое строгое решение из возможных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на две недели приостановили работу структурного подразделения поликлиники. Ранее супермаркет наказали в Ростове за халатное отношение к коронавирусу.

Материалы по теме
Лаунж-бары наказали в Ростовской области за работу ночьюНаказать любовника своей 14-летней внучки решила пенсионерка из Красного СулинаСупермаркет наказали в Ростове за халатное отношение к коронавирусу
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00