Пробка длиной восемь километров образовалась в Ростове из-за закрытия моста

Длина затора превышает восемь километров, пробка проходит через Особенную, Вавилова, Немировича-Данченко, Шеболдаева, Буденновский проспект. Транспортные проблемы также существуют на Зоологической, Михаила Нагибина и Стачки.
В целом в городе сейчас ситуация на дорогах спокойная, проблемы появляются утром и вечером. Люди добираются на работу и домой по несколько часов.
Некоторые водители бросают транспорт на обочине и идут пешком. Причиной стало закрытие аварийного моста, сейчас идет строительство дублера.