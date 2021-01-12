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Пробка длиной восемь километров образовалась в Ростове из-за закрытия моста

12 января 2021, 09:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на въезде в город появились сильные заторы на дорогах после закрытия моста на улице Малиновского, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Длина затора превышает восемь километров, пробка проходит через Особенную, Вавилова, Немировича-Данченко, Шеболдаева, Буденновский проспект. Транспортные проблемы также существуют на Зоологической, Михаила Нагибина и Стачки.

В целом в городе сейчас ситуация на дорогах спокойная, проблемы появляются утром и вечером. Люди добираются на работу и домой по несколько часов.

Некоторые водители бросают транспорт на обочине и идут пешком. Причиной стало закрытие аварийного моста, сейчас идет строительство дублера.

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