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Работу светофоров изменили в Ростове из-за закрытия моста на Малиновского

12 января 2021, 12:05
Фото: гибдд.рф/r/61
Власти Ростова-на-Дону отчитались о мерах, предпринятых из-за транспортных заторов, образовавшихся в городе после закрытия старого моста на Малиновского, говорится в сообщении администрации.

В понедельник, 11 января, и во вторник, 12 января, власти города вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг обстановки на дорогах, по результатам которого были внесены корректировки в режим работы светофоров. На самых сложных участках было организовано дежурство десяти экипажей ДПС.

Таким образом удалось снизить негативное влияние резкого увеличения интенсивности на качество транспортного сообщения. В настоящее время, по оценкам городских чиновников, время в пути от площади 2-й Пятилетки до Комсомольской площади составляет 14 минут. А показатель загруженности дорог в городе до 09.30 мск не превышал шести баллов.

Напомним, что в Ростове из-за закрытия моста на улице Малиновского начались серьезные заторы на дорогах. В понедельник горожанам пришлось добираться на работу несколько часов.

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