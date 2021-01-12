Работу светофоров изменили в Ростове из-за закрытия моста на Малиновского

В понедельник, 11 января, и во вторник, 12 января, власти города вместе с сотрудниками ГИБДД провели мониторинг обстановки на дорогах, по результатам которого были внесены корректировки в режим работы светофоров. На самых сложных участках было организовано дежурство десяти экипажей ДПС.
Таким образом удалось снизить негативное влияние резкого увеличения интенсивности на качество транспортного сообщения. В настоящее время, по оценкам городских чиновников, время в пути от площади 2-й Пятилетки до Комсомольской площади составляет 14 минут. А показатель загруженности дорог в городе до 09.30 мск не превышал шести баллов.
Напомним, что в Ростове из-за закрытия моста на улице Малиновского начались серьезные заторы на дорогах. В понедельник горожанам пришлось добираться на работу несколько часов.