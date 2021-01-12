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Ростовчане решили воспользоваться дирижаблем после закрытия моста

12 января 2021, 14:04
Фото: avito.ru
Жители Ростова-на-Дону решили нанять водителя дирижабля, который будет работать во время пробок, объявление размещено на Avito.

Напомним, что из-за закрытия моста на улице Малиновского в городе начались сильные заторы на дорогах. Водителям приходится тратить несколько часов, чтобы попасть на работу.

Компания, которая разместила объявление, пожаловалась на сложную транспортную ситуацию. Автор написал, что им необходимо доставлять через путепровод котлы и сплит-системы.

«Кандидатам нужно уметь управлять дирижаблем. Должен быть опыт работы в подобной должности», — сказано в тексте объявления.

Заработная плата составляет 35 тысяч рублей.

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