RostovGazeta публикует онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области

На карте синие метки означают новые выявленные случаи COVID-19. Каждый житель региона сможет следить за числом заболевших коронавирусом в режиме онлайн в своем городе или районе.
Более тысячи зараженных коронавирусом выявлены в Ростове-на-Дону (5945), Шахтах (1301), Сальске (1263), Новошахтинске (1240) и Батайске (1181). Наименьшее число зараженных в Боковском районе (36).
Всего же в Ростовской области по состоянию на вторник, 12 января, зафиксировано 56349 случаев заражения COVID-19, под медицинским наблюдением находится 29541 человек, жертвами стали 2242 человека.