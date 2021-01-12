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RostovGazeta публикует онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области

12 января 2021, 10:50
Фото: Jernej Furman/CC BY 2.0 / flickr.com
На основе официальных данных RostovGazeta публикует онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области.

На карте синие метки означают новые выявленные случаи COVID-19. Каждый житель региона сможет следить за числом заболевших коронавирусом в режиме онлайн в своем городе или районе.

Более тысячи зараженных коронавирусом выявлены в Ростове-на-Дону (5945), Шахтах (1301), Сальске (1263), Новошахтинске (1240) и Батайске (1181). Наименьшее число зараженных в Боковском районе (36).

Всего же в Ростовской области по состоянию на вторник, 12 января, зафиксировано 56349 случаев заражения COVID-19, под медицинским наблюдением находится 29541 человек, жертвами стали 2242 человека.

Ранее в ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году.

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