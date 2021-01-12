Стало известно, кто из жителей Ростовской области чаще заражается коронавирусом

По словам главы регионального Роспотребнадзора, максимум заболеваемости приходится на служащих, рабочих и пенсионеров. Он также напомнил важность соблюдения всех необходимых мер профилактики даже теми, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку.
Евгений Ковалев также добавил, что повторно коронавирусом заразились уже 50 жителей региона в 17 муниципальных образованиях в возрасте от 17 до 79 лет.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.