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Три ростовские новости вторника, пропахшие порохом, шаурмой и электричками

12 января 2021, 13:07
Фото: Dvd2oAM/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Житель Батайска в запое угрожал автоматом бригаде скорой помощи, ларьки с шаурмой закрылись после проверок из-за крупного пожара в Ростове, и городские электрички оказались переполненными отказавшимися от поездок на собственном транспорте из-за ремонта моста на Малиновского.

По велению «белочки»

Полицейские в Ростовской области проверяют инцидент, который произошел при участии бригады скорой помощи в Батайске. В неотложку позвонили родственники 26-летнего мужчины, который беспробудно пил уже неделю. Пациент инсценировал попытку самоубийства. Разбросал вокруг себя пустые упаковки от лекарств, а сам лег, притворившись, что потерял сознание.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Родственники симулянта полагали, что фельдшер поставит в этом случае очищающую капельницу. Однако мужчина неожиданно вскочил, вытащил автомат и стал угрожать медикам.

Пришлось вызывать стражей правопорядка, чтобы уладить конфликт. Прибыл участковый, который помог разрешить ситуацию. «По данному факту проводится проверка», — сообщили в МВД.

Шаурмодефицит

Ростовчане в скором времени могут столкнуться с дефицитом шаурмы. В городе торговые точки по продаже этого блюда начали закрываться из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сотрудники регионального МЧС проверили около полусотни точек по продаже шаурмы после крупного пожара, который произошел в ночь на 7 января в микрорайоне Левенцовский. Там в павильоне с шаурмой взорвался газовый баллон и произошел пожар. В результате пострадали трое, один человек умер позднее из-за ожогов в больнице.

Фото: pixabay.com

В ходе рейдов пожарные выявили множество нарушений требований безопасности, о чем незамедлительно проинформированы органы власти и прокуратуры.

При этом несколько павильонов, где проверяющие выявили нарушения, решили добровольно закрыться и устранить все недочеты.

Не резиновые

Фото: instagram.com/rostov_roads

По сообщениям очевидцев, люди отказались от автомобилей из-за ограничения движения по мосту на Малиновского, где идут строительные работы. Желающих воспользоваться общественным транспортом оказалось так много, что на Военведе во вторник, 12 января, произошло столпотворение людей на остановке электрички.

Люди стояли не только в вагонах впритык друг к другу, но и в тамбурах. Кроме того, многие ростовчане заявили, что ходят на работу пешком из-за закрытия моста на Малиновского.

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