Три ростовские новости вторника, пропахшие порохом, шаурмой и электричками

Ростовчане в скором времени могут столкнуться с дефицитом шаурмы. В городе торговые точки по продаже этого блюда начали закрываться из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сотрудники регионального МЧС проверили около полусотни точек по продаже шаурмы после крупного пожара, который произошел в ночь на 7 января в микрорайоне Левенцовский. Там в павильоне с шаурмой взорвался газовый баллон и произошел пожар. В результате пострадали трое, один человек умер позднее из-за ожогов в больнице.