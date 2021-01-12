Уголовное дело завели против полицейского в Ростове за ДТП с двумя жертвами

Происшествие случилось в ночь на вторник, когда 22-летний полицейский за рулем Honda нарушил ПДД. На дороге Ростов — Батайск он выехал на встречку и столкнулся с машиной Skoda, ей управлял 36-летний мужчина.
На месте от полученных травм скончались пассажир Honda и водитель второго авто. Подозреваемого и еще одного пассажира доставили в больницу.
«По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося», — сказано в сообщении.