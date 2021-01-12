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Уголовное дело завели против полицейского в Ростове за ДТП с двумя жертвами

12 января 2021, 16:55
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после аварии с сотрудником полиции, в которой погибли два человека, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в ночь на вторник, когда 22-летний полицейский за рулем Honda нарушил ПДД. На дороге Ростов — Батайск он выехал на встречку и столкнулся с машиной Skoda, ей управлял 36-летний мужчина.

На месте от полученных травм скончались пассажир Honda и водитель второго авто. Подозреваемого и еще одного пассажира доставили в больницу.

«По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет лишения свободы.

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#Новости#Происшествия
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