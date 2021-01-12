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В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

12 января 2021, 10:29
Фото: pxhere.com
Землетрясение, произошедшее двенадцатого января, в Монголии на озере Хубсугул недалеко от границы с Россией не оказало влияние на деятельность объектов жизнеобеспечения в Иркутске.

Iz.ru пишет, что согласно имеющейся информации, после первого толчка магнитудой 6,5 наблюдалась серия афтершоков. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о пяти повторных толчках магнитудой от 4,5 до 5,2.

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