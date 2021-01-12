В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

Землетрясение, произошедшее двенадцатого января, в Монголии на озере Хубсугул недалеко от границы с Россией не оказало влияние на деятельность объектов жизнеобеспечения в Иркутске.

Iz.ru пишет, что согласно имеющейся информации, после первого толчка магнитудой 6,5 наблюдалась серия афтершоков. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает о пяти повторных толчках магнитудой от 4,5 до 5,2.