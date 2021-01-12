В Ростове осудили террористов, которые готовились к захвату власти в Крыму

В Крыму в 2017 году фигуранты организовали структурное подразделение запрещенной в России террористической группировки «Партия исламского освобождения». До 2019 года они вербовали людей в свою банду.
«Также террористы пытались создать условия для насильственного захвата власти и изменения конституционного строя России. Для этого они проводили собрания и вырабатывали планы», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемых к срокам от 13 до 18 лет заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.