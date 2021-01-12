В Ростовской области рассказали, где будут освящать воду на Крещение

В этот раз этот процесс будет проходить не в храмах, чтобы избежать скопления людей. На улице же можно будет соблюдать санитарно-эпидемические нормы.
Верующие должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. «Священники смогут освящать воду и вне храмовых территорий, но в этом случае должно быть приглашение главы муниципалитета. Иначе никто никуда не поедет», — уточнил митрополит.
Крещенские купания решили не отменять, однако Меркурий заявил, что этот обряд не приветствуется. Стало также известно, что в Ростовской области проверят все лаборатории, выполняющие тесты на коронавирус.