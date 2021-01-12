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В Ростовской области рассказали, где будут освящать воду на Крещение

12 января 2021, 16:16
Фото: pixabay
В Ростовской области в этом году из-за ситуации с коронавирусом освящать воду будут на улице, сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В этот раз этот процесс будет проходить не в храмах, чтобы избежать скопления людей. На улице же можно будет соблюдать санитарно-эпидемические нормы.

Верующие должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. «Священники смогут освящать воду и вне храмовых территорий, но в этом случае должно быть приглашение главы муниципалитета. Иначе никто никуда не поедет», — уточнил митрополит.

Крещенские купания решили не отменять, однако Меркурий заявил, что этот обряд не приветствуется. Стало также известно, что в Ростовской области проверят все лаборатории, выполняющие тесты на коронавирус.

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