Житель Батайска угрожал автоматом бригаде скорой помощи

По информации СМИ, родственники 26-летнего парня в Батайске вызвали медиков, так как мужчина в новогоднюю неделю не выходил из запоя. Когда врачи прибыли, молодой человек инсценировал отравление: он якобы выпил таблетки и потерял сознание.
Родные пациента полагали, что фельдшер поставит в этом случае очищающую капельницу. В какой-то момент неадекватный мужчина вскочил и стал кричать на врачей, затем достал автомат и угрожал выстрелом.
«На место прибыл участковый, конфликт удалось урегулировать. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.