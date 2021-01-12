rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Батайска угрожал автоматом бригаде скорой помощи

12 января 2021, 11:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники полиции проводят проверку в связи с возникшим конфликтом между жителем Батайска Ростовской области и бригадой скорой помощи, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

По информации СМИ, родственники 26-летнего парня в Батайске вызвали медиков, так как мужчина в новогоднюю неделю не выходил из запоя. Когда врачи прибыли, молодой человек инсценировал отравление: он якобы выпил таблетки и потерял сознание.

Родные пациента полагали, что фельдшер поставит в этом случае очищающую капельницу. В какой-то момент неадекватный мужчина вскочил и стал кричать на врачей, затем достал автомат и угрожал выстрелом.

«На место прибыл участковый, конфликт удалось урегулировать. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее ростовчанин с маленьким ребенком ограбил магазин.

Материалы по теме
Врачи в Ростовской области сообщили Кате Гордон, что боятся взрыва в больницеВ Ростовской области за эффективную работу наградили врачей и пожарныхПамятник врачам, лечившим от коронавируса, хотят поставить в Ростове
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00