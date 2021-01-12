Житель Батайска угрожал автоматом бригаде скорой помощи

По информации СМИ, родственники 26-летнего парня в Батайске вызвали медиков, так как мужчина в новогоднюю неделю не выходил из запоя. Когда врачи прибыли, молодой человек инсценировал отравление: он якобы выпил таблетки и потерял сознание.