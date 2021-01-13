Купаться в водоемах в Крещение жителям Ростовской области придется в масках

Он подчеркнул, что эти меры позволят предупредить заражение людей коронавирусной инфекцией во время обрядовых омовений. Так, в местах купелей представителям власти необходимо будет обеспечить соблюдение социального дистанцирования, между людьми не должно быть менее 1,5 метра. Палатки для обогрева будут обустроены таким образом, чтобы на одного человека приходилось не меньше четырех квадратных метров. В них каждые два часа должна проводиться уборка и дезинфекция.