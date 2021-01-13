Купаться в водоемах в Крещение жителям Ростовской области придется в масках

Posted 13 января 2021, 10:25
Published 13 января 2021, 10:25
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Он подчеркнул, что эти меры позволят предупредить заражение людей коронавирусной инфекцией во время обрядовых омовений. Так, в местах купелей представителям власти необходимо будет обеспечить соблюдение социального дистанцирования, между людьми не должно быть менее 1,5 метра. Палатки для обогрева будут обустроены таким образом, чтобы на одного человека приходилось не меньше четырех квадратных метров. В них каждые два часа должна проводиться уборка и дезинфекция.
Верующие, которые решили совершить ритуальное омовение в купелях, должны использовать дезинфицирующие средства и соблюдать масочный режим.
Кроме того, по словам донского митрополита Меркурия, освящать воду в Крещение будут на улицах, чтобы люди были рассредоточены.