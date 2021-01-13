Об ухудшении дорожных условий предупредили жителей Ростовской области

Posted 13 января 2021, 10:57
Published 13 января 2021, 10:57
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
До конца суток 13 января и 14 января в регионе ожидается сильный снег с ураганным ветром до 22 метров в секунду, на дорогах гололед.
В таких условиях водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными на пешеходных переходах.
Пешеходов просят быть предельно внимательными вблизи проезжей части.
«В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу», — сказано в сообщении.