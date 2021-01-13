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Posted 13 января 2021, 10:57

Published 13 января 2021, 10:57

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Об ухудшении дорожных условий предупредили жителей Ростовской области

Об ухудшении дорожных условий предупредили жителей Ростовской области

13 января 2021, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Водителей и пешеходов Ростовской области предупреждают об ухудшении дорожных условий из-за непогоды, сообщили в региональном УГИБДД.

До конца суток 13 января и 14 января в регионе ожидается сильный снег с ураганным ветром до 22 метров в секунду, на дорогах гололед.

В таких условиях водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными на пешеходных переходах.

Пешеходов просят быть предельно внимательными вблизи проезжей части.

«В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу», — сказано в сообщении.

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