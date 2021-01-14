Число жителей Ростовской области с коронавирусом перевалило за 57 тысяч

Posted 14 января 2021, 09:11
Published 14 января 2021, 09:11
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Выздоровели за это время 47302 пациента, скончались 2293 человека. В ковидных госпиталях остаются 2917 местных жителей.
За сутки диагноз подтвердили у 392 человек, которые живут в 44 городах и районах. В том числе Ростове, Гуково, Батайске и Новошахтинске.
За это время скончались 29 человек, что стало рекордным показателем. Умерли 19 женщин и 10 мужчин, им было от 59 до 88 лет.
Ранее стало известно, что купаться в водоемах в Крещение жителям Ростовской области придется в масках.