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Posted 14 января 2021, 09:11

Published 14 января 2021, 09:11

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Число жителей Ростовской области с коронавирусом перевалило за 57 тысяч

Число жителей Ростовской области с коронавирусом перевалило за 57 тысяч

14 января 2021, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
С начала пандемии в Ростовской области количество заболевших коронавирусом достигло 57130 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 47302 пациента, скончались 2293 человека. В ковидных госпиталях остаются 2917 местных жителей.

За сутки диагноз подтвердили у 392 человек, которые живут в 44 городах и районах. В том числе Ростове, Гуково, Батайске и Новошахтинске.

За это время скончались 29 человек, что стало рекордным показателем. Умерли 19 женщин и 10 мужчин, им было от 59 до 88 лет.

Ранее стало известно, что купаться в водоемах в Крещение жителям Ростовской области придется в масках.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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