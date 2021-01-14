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Posted 14 января 2021, 12:18

Published 14 января 2021, 12:18

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

О сильном ветре до 20 метров в секунду предупредили жителей Ростовской области

О сильном ветре до 20 метров в секунду предупредили жителей Ростовской области

14 января 2021, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ветер усилится на территории Ростовской области, говорится в сообщении регионального МЧС.

Так, по информации Гидрометцентра, в регионе ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночное время осадки почти во всех районах Ростовской области будут усиливаться.

В северных районах ожидается сильный гололед в сочетании с сильным восточным и юго-восточным ветром от 15 до 20 метров в секунду. В дневное время ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, а ночью и утром возможны порывы около 18 метров в секунду. Ночью, в зависимости от территории, температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, при прояснениях мороз может усилиться до -6 градусов. А днем по северной части области температура будет держаться около нуля, а по югу воздух прогреется до +5 градусов.

Ранее водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Ростовской области.

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