О сильном ветре до 20 метров в секунду предупредили жителей Ростовской области

В северных районах ожидается сильный гололед в сочетании с сильным восточным и юго-восточным ветром от 15 до 20 метров в секунду. В дневное время ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, а ночью и утром возможны порывы около 18 метров в секунду. Ночью, в зависимости от территории, температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, при прояснениях мороз может усилиться до -6 градусов. А днем по северной части области температура будет держаться около нуля, а по югу воздух прогреется до +5 градусов.