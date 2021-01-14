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Posted 14 января 2021, 09:18

Published 14 января 2021, 09:18

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Рекорд по числу умерших за сутки ковидных больных обновился в Ростовской области

Рекорд по числу умерших за сутки ковидных больных обновился в Ростовской области

14 января 2021, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
На 14 января в Ростовской области умерло рекордное количество больных с коронавирусом, следует из сообщения регионального правительства.

«В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия еще 29 человек с COVID-19», — сказано в сообщении.

Среди новых жертв инфекции десять мужчин и 19 женщин возрастом от 57 до 88 лет. У всех умерших течение коронавирусной инфекции осложнялось наличием хронических заболеваний.

С учетом новых умерших общее количество жертв ковида в Ростовской области достигло 2293 человек.

На четверг в области выявили 392 новых случая коронавируса, общее число заразившихся с начала пандемии превысило 57 тысяч человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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