Рекорд по числу умерших за сутки ковидных больных обновился в Ростовской области

Posted 14 января 2021, 09:18
Published 14 января 2021, 09:18
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
«В регистре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия еще 29 человек с COVID-19», — сказано в сообщении.
Среди новых жертв инфекции десять мужчин и 19 женщин возрастом от 57 до 88 лет. У всех умерших течение коронавирусной инфекции осложнялось наличием хронических заболеваний.
С учетом новых умерших общее количество жертв ковида в Ростовской области достигло 2293 человек.
На четверг в области выявили 392 новых случая коронавируса, общее число заразившихся с начала пандемии превысило 57 тысяч человек.