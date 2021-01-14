Ростовская область попала в число отстающих по дорожному строительству регионов

Posted 14 января 2021, 07:41
Published 14 января 2021, 07:41
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Как заявил Путин во время совещания с членами правительства 13 января, всего в России 11 таких регионов. Это Ростовская, Астраханская, Смоленская, Липецкая, Мурманская, Рязанская области, Еврейский автономный округ, Пермский край, Крым, Мордовия и Карелия.
В Еврейском автономной округе выполнение показателей в этом направлении составляет всего 78%, в остальных регионах около 93%.
В ответ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил отставание тем, что ряд из отстающих регионов позже получил необходимые средства, а в других столкнулись с дефицитом рабочей силы и с проблемами с подрядчиками.