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Posted 14 января 2021, 07:41

Published 14 января 2021, 07:41

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Ростовская область попала в число отстающих по дорожному строительству регионов

Ростовская область попала в число отстающих по дорожному строительству регионов

14 января 2021, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Одним из отстающих по дорожному строительству российских регионов стала Ростовская область, сообщил президент России Владимир Путин.

Как заявил Путин во время совещания с членами правительства 13 января, всего в России 11 таких регионов. Это Ростовская, Астраханская, Смоленская, Липецкая, Мурманская, Рязанская области, Еврейский автономный округ, Пермский край, Крым, Мордовия и Карелия.

В Еврейском автономной округе выполнение показателей в этом направлении составляет всего 78%, в остальных регионах около 93%.

В ответ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил отставание тем, что ряд из отстающих регионов позже получил необходимые средства, а в других столкнулись с дефицитом рабочей силы и с проблемами с подрядчиками.

Ранее в Ростове назвали улицы, которые отремонтируют в 2021 году.

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