Сильный ветер и гололед сохранится в Ростовской области 14 января

Posted 14 января 2021, 06:38
Published 14 января 2021, 06:38
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Гололед на дорогах преимущественно в северных районах области, где даже днем будет -3…+2 С, местами возможен туман и налипание мокрого снега на провода и деревья.
Днем в области облачно с прояснениями, возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха в южных районах до +5 С. Ветер сильный восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.