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Posted 14 января 2021, 06:38

Published 14 января 2021, 06:38

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Сильный ветер и гололед сохранится в Ростовской области 14 января

Сильный ветер и гололед сохранится в Ростовской области 14 января

14 января 2021, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В четверг, 14 января, в Ростовской области ожидается сильный восточный ветер и гололед, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Гололед на дорогах преимущественно в северных районах области, где даже днем будет -3…+2 С, местами возможен туман и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Днем в области облачно с прояснениями, возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха в южных районах до +5 С. Ветер сильный восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.

Всех участников дорожного движения просят соблюдать осторожность.

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