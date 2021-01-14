Сильный ветер и гололед сохранится в Ростовской области 14 января

Днем в области облачно с прояснениями, возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха в южных районах до +5 С. Ветер сильный восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.