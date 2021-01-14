Спрос на новостройки вырос в Ростове на 51%

Posted 14 января 2021, 08:28
Published 14 января 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Сейчас средняя цена за квадратный метр жилья составляет 56613 рублей, стоимость выросла сразу на 10%. При этом количество предложений упало на 8%. В целом по России стоимость «квадрата» увеличилась на 19%. Ценник находится на уровне 98,7 тысячи рублей. Спрос увеличился на 23%.
В течение года спрос на недвижимость постоянно менялся из-за ситуации с коронавирусом. Стабилизировать ситуацию помогли введение льготных ставок по ипотеке и поддержка молодых семей.