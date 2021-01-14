Спрос на новостройки вырос в Ростове на 51%

Сейчас средняя цена за квадратный метр жилья составляет 56613 рублей, стоимость выросла сразу на 10%. При этом количество предложений упало на 8%. В целом по России стоимость «квадрата» увеличилась на 19%. Ценник находится на уровне 98,7 тысячи рублей. Спрос увеличился на 23%.