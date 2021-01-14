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Posted 14 января 2021, 08:28

Published 14 января 2021, 08:28

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

новостройка

Спрос на новостройки вырос в Ростове на 51%

14 января 2021, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. новостройка
В Ростове-на-Дону спрос на новостройки за год вырос сразу на 51%, сообщает Avito.

Сейчас средняя цена за квадратный метр жилья составляет 56613 рублей, стоимость выросла сразу на 10%. При этом количество предложений упало на 8%. В целом по России стоимость «квадрата» увеличилась на 19%. Ценник находится на уровне 98,7 тысячи рублей. Спрос увеличился на 23%.

В течение года спрос на недвижимость постоянно менялся из-за ситуации с коронавирусом. Стабилизировать ситуацию помогли введение льготных ставок по ипотеке и поддержка молодых семей.

Ранее спрос на аренду загородных домов вырос в Ростовской области из-за коронавируса.

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#Экономика#Новости
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