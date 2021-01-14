Заключенный в Шахтах убил ножом сокамерника

Posted 14 января 2021, 13:57
Published 14 января 2021, 13:57
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Происшествие случилось в ночь на 12 января на территории исправительной колонии. Осужденный поссорился с 34-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом.
«От полученных ранений пострадавший скончался. В отношении 32-летнего нападавшего возбудили еще одно уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям сотрудников колонии.