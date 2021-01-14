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Posted 14 января 2021, 13:57

Published 14 января 2021, 13:57

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Заключенный в Шахтах убил ножом сокамерника

Заключенный в Шахтах убил ножом сокамерника

14 января 2021, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Шахтах мужчина, который отбывает наказание в колонии, зарезал сокамерника, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в ночь на 12 января на территории исправительной колонии. Осужденный поссорился с 34-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом.

«От полученных ранений пострадавший скончался. В отношении 32-летнего нападавшего возбудили еще одно уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка действиям сотрудников колонии.

Ранее житель Батайска жестоко расправился с супругой в Новый год.

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