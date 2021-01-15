Двое погибли в столкновении шести автомобилей в Ростовской области

Posted 15 января 2021, 07:18
Published 15 января 2021, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Авария случилась на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. Столкнулись четыре легковых автомобиля Honda, «Газель», Toyota, Volkswagen, а также грузовики Mercedes и Scania.
«По предварительной информации, погибли два участника аварии, и один получил травмы. На месте находятся сотрудники ГИБДД», — сказано в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до пяти человек.