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Posted 15 января 2021, 07:18

Published 15 января 2021, 07:18

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Двое погибли в столкновении шести автомобилей в Ростовской области

Двое погибли в столкновении шести автомобилей в Ростовской области

15 января 2021, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Морозовском районе произошла массовая автомобильная авария, в которой погибли два человека и один пострадал, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Авария случилась на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. Столкнулись четыре легковых автомобиля Honda, «Газель», Toyota, Volkswagen, а также грузовики Mercedes и Scania.

«По предварительной информации, погибли два участника аварии, и один получил травмы. На месте находятся сотрудники ГИБДД», — сказано в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до пяти человек.

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