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Posted 15 января 2021, 13:56

Published 15 января 2021, 13:56

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Крещенские купания отменили в Таганроге из-за коронавируса

Крещенские купания отменили в Таганроге из-за коронавируса

15 января 2021, 13:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Власти Таганрога решили не проводить в этом году крещенские купания, говорится в сообщении городской администрации.

«В этом году традиционные крещенские купания отменены. Эти меры призваны сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Служители церквей поддерживают это решение», — сообщили в городской администрации.

Кроме того, отмечается, что в городе планируется усиление дежурства межведомственных административных групп, представителей МКУ «Управление защиты от ЧС» и полиции.

Напомним, что ранее в Ростовской области определили 89 мест для крещенских купаний.

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#Общество#Новости
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