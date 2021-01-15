Крещенские купания отменили в Таганроге из-за коронавируса

Posted 15 января 2021, 13:56
Published 15 января 2021, 13:56
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
«В этом году традиционные крещенские купания отменены. Эти меры призваны сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Служители церквей поддерживают это решение», — сообщили в городской администрации.
Кроме того, отмечается, что в городе планируется усиление дежурства межведомственных административных групп, представителей МКУ «Управление защиты от ЧС» и полиции.