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Posted 15 января 2021, 08:00

Published 15 января 2021, 08:00

Modified 11 сентября 2022, 15:41

Updated 11 сентября 2022, 15:41

В Ростовской области определили 89 мест для крещенских купаний

В Ростовской области определили 89 мест для крещенских купаний

15 января 2021, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По состоянию на 15 января в Ростовской области определили 89 мест для Крещенских купаний, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В Ростовской области предварительно определено 89 мест массового организованного проведения крещенских купаний, из них в Ростове-на-Дону — девять», — сказано в сообщении.

В Ростове купели будут работать на источниках «Сурб-Хач», святой Георгиевский, Гремучий, Серафимовский в Ботаническом саду и Свято-Иверском женском монастыре. Кроме того, крещенские купания пройдут на Ростовском море, Северном водохранилище и в купели на территории храма Преполовения Пятидесятницы на Всесоюзной.

Следить за безопасностью в Крещение будут около 300 сотрудников МЧС на автомобильной технике и плавсредствах.

Напомним, купаться в Крещение в носках и масках призвали ростовчан.

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