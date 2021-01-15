В Ростовской области определили 89 мест для крещенских купаний

Posted 15 января 2021, 08:00
Published 15 января 2021, 08:00
Modified 11 сентября 2022, 15:41
Updated 11 сентября 2022, 15:41
«В Ростовской области предварительно определено 89 мест массового организованного проведения крещенских купаний, из них в Ростове-на-Дону — девять», — сказано в сообщении.
В Ростове купели будут работать на источниках «Сурб-Хач», святой Георгиевский, Гремучий, Серафимовский в Ботаническом саду и Свято-Иверском женском монастыре. Кроме того, крещенские купания пройдут на Ростовском море, Северном водохранилище и в купели на территории храма Преполовения Пятидесятницы на Всесоюзной.
Следить за безопасностью в Крещение будут около 300 сотрудников МЧС на автомобильной технике и плавсредствах.