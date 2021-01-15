В Ростовской области определили 89 мест для крещенских купаний

В Ростове купели будут работать на источниках «Сурб-Хач», святой Георгиевский, Гремучий, Серафимовский в Ботаническом саду и Свято-Иверском женском монастыре. Кроме того, крещенские купания пройдут на Ростовском море, Северном водохранилище и в купели на территории храма Преполовения Пятидесятницы на Всесоюзной.