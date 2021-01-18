Поликлиники Ростова не получили вакцину от COVID-19

Posted 18 января 2021, 14:48
Published 18 января 2021, 14:48
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
«Мы записываем, когда будет вакцинация, прозвоним. Это в Москве [началась вакцинация], да, у нас нет. Но списки составляем, вакцина пока не поступала», — говорит сотрудник поликлиники № 9.
Регистратор поликлиники № 10 заявила, что не начали и даже вакцину еще не получили, попросив перезвонить в конце недели.
В поликлинике № 16 посоветовали записаться на вакцинацию нужно с завтрашнего дня (19 января) с помощью сайта «Госуслуг», либо лично приехать на стойке администратора. На вопрос о наличии вакцины сотрудник неопределенно ответила: «Две минуты назад сказали „Спутник V“, приходите, записывайтесь».
В поликлинике № 8 уже ведется запись на вакцинацию, однако самой вакцины еще нет и неизвестно, когда будет.
Ранее власти заявили, что в Ростовской области в семи городах с понедельника начнется массовая вакцинация против коронавируса.