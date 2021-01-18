Школе в Ростове выписали штраф за отсутствие мыла и туалетной бумаги

Posted 18 января 2021, 06:33
Published 18 января 2021, 06:33
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Проверку провели в октябре 2020 года и в результате выяснилось, что в школе нарушаются санитарные правила. Например, для учащихся не введено разграничение по времени для посещения в столовой, в итоге у входа скапливаются ученики из шести классов.
Кроме того, выяснилось, что в санитарных узлах для персонала и учащихся отсутствуют мыло и полотенца, а в уборных нет туалетной бумаги.
Через суд директор учреждения был оштрафован на 50 тысяч рублей.