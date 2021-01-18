rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2021, 06:33

Published 18 января 2021, 06:33

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Школе в Ростове выписали штраф за отсутствие мыла и туалетной бумаги

Школе в Ростове выписали штраф за отсутствие мыла и туалетной бумаги

18 января 2021, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону был оштрафован директор школы № 103 за нарушение санитарных норм, передает don24.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Проверку провели в октябре 2020 года и в результате выяснилось, что в школе нарушаются санитарные правила. Например, для учащихся не введено разграничение по времени для посещения в столовой, в итоге у входа скапливаются ученики из шести классов.

Кроме того, выяснилось, что в санитарных узлах для персонала и учащихся отсутствуют мыло и полотенца, а в уборных нет туалетной бумаги.

Через суд директор учреждения был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Ранее за первую рабочую неделю 2021 года в Ростове выявили больше 60 «безмасочников».

Материалы по теме
«Ленту» в Ростове оштрафовали за кассиров с масками на подбородкахВ Ростовской области грабившего 20 лет РПЦ лжесвященника оштрафовали на пять тысяч
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика