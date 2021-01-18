В Ростове ликвидировали «Южный торговый банк» после 12 лет банкротства

В марте 2009 года Банк России отозвал лицензию у ОАО «Южный торговый банк» в связи с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Банк был признан банкротом в апреле 2009 года по требованию Агентства по страхованию вкладов. В июне 2016 года Арбитражный суд Ростовской области продлил на три месяца срок конкурсного производства. Остаточные расчеты с кредиторами первой очереди были произведены с 23 июля по 24 августа 2020 года.