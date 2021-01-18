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Posted 18 января 2021, 10:22

Published 18 января 2021, 10:22

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В Ростове ликвидировали «Южный торговый банк» после 12 лет банкротства

В Ростове ликвидировали «Южный торговый банк» после 12 лет банкротства

18 января 2021, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Зарегистрированный в Ростове-на-Дону банк был ликвидирован спустя почти 12 лет после начала процедуры банкротства, говорится в сообщении в системе СПАРК.

Так, 13 января статус ОАО «Южный торговый банк» был изменен в системе на «Ликвидировано вследствие банкротства».

ОАО «Южный торговый банк» было зарегистрировано в Ростове-на-дону в 1993 году. В 2007 году уставной капитал организации составлял 500 тысяч рублей. В 2008 году банком владели семь компаний.

В марте 2009 года Банк России отозвал лицензию у ОАО «Южный торговый банк» в связи с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Банк был признан банкротом в апреле 2009 года по требованию Агентства по страхованию вкладов. В июне 2016 года Арбитражный суд Ростовской области продлил на три месяца срок конкурсного производства. Остаточные расчеты с кредиторами первой очереди были произведены с 23 июля по 24 августа 2020 года.

В отношении бывших руководителей ОАО «АБ «Южный торговый банк» в 2011 году было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, по мнению правоохранительных органов, председатель правления Маргарита Тараева вместе со своим первым замом незаконно выводили активы банка незадолго до его банкротства.

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