В Ростове ликвидировали «Южный торговый банк» после 12 лет банкротства

Posted 18 января 2021, 10:22
Published 18 января 2021, 10:22
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Так, 13 января статус ОАО «Южный торговый банк» был изменен в системе на «Ликвидировано вследствие банкротства».
ОАО «Южный торговый банк» было зарегистрировано в Ростове-на-дону в 1993 году. В 2007 году уставной капитал организации составлял 500 тысяч рублей. В 2008 году банком владели семь компаний.
В марте 2009 года Банк России отозвал лицензию у ОАО «Южный торговый банк» в связи с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Банк был признан банкротом в апреле 2009 года по требованию Агентства по страхованию вкладов. В июне 2016 года Арбитражный суд Ростовской области продлил на три месяца срок конкурсного производства. Остаточные расчеты с кредиторами первой очереди были произведены с 23 июля по 24 августа 2020 года.
В отношении бывших руководителей ОАО «АБ «Южный торговый банк» в 2011 году было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями, по мнению правоохранительных органов, председатель правления Маргарита Тараева вместе со своим первым замом незаконно выводили активы банка незадолго до его банкротства.