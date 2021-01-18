Власти Ростова выставили на торги муниципальную УК за 60 млн руб

Posted 18 января 2021, 09:35
Published 18 января 2021, 09:35
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
На торги было выставлено 100% акций управляющей компании. Начальная стоимость составила 59,27 миллиона рублей. Торго состоятся 29 января 2021 года.
При этом решение о приватизации ОАО «ЮгЖилСервис» было подписано 11 декабря 2020 года.
По информации системы СПАРК, ОАО «ЮгЖилСервис» было создано в 1996 году. Компания осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Гендиректором УК является Татьяна Литвинова.
Единственным владельцем УК является Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.
Напомним, что в 2017 году УК «ЮгЖилСервис» отказалась признать аварийным разваливающийся дом на улице Ленина.