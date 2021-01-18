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Posted 18 января 2021, 09:35

Published 18 января 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Власти Ростова выставили на торги муниципальную УК за 60 млн руб

Власти Ростова выставили на торги муниципальную УК за 60 млн руб

18 января 2021, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выставил на торги управляющую компанию ОАО «ЮгЖилСервис», сообщили в администрации города.

На торги было выставлено 100% акций управляющей компании. Начальная стоимость составила 59,27 миллиона рублей. Торго состоятся 29 января 2021 года.

При этом решение о приватизации ОАО «ЮгЖилСервис» было подписано 11 декабря 2020 года.

По информации системы СПАРК, ОАО «ЮгЖилСервис» было создано в 1996 году. Компания осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Гендиректором УК является Татьяна Литвинова.

Единственным владельцем УК является Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.

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