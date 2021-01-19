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Posted 19 января 2021, 06:52

Published 19 января 2021, 06:52

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

До конца июля ограничат движение на Стадионной в Ростове

До конца июля ограничат движение на Стадионной в Ростове

19 января 2021, 06:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на участке улицы Стадионной до конца июля перекроют движение транспорта, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать в районе дома № 38. Здесь проводится строительство жилого дома.

Запреты введут в период с 19 января по 30 июля. Информация поступила от департамента автодорог и организации дорожного движения города.

Ранее из-за закрытия аварийного моста на улице Малиновского запретили въезд грузовикам в город в дневное время. Позже стало известно, что запрет оставят на постоянной основе.

При этом некоторые водители игнорируют ограничительные меры.

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