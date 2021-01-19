До конца июля ограничат движение на Стадионной в Ростове

Posted 19 января 2021, 06:52
Published 19 января 2021, 06:52
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Ограничения будут действовать в районе дома № 38. Здесь проводится строительство жилого дома.
Запреты введут в период с 19 января по 30 июля. Информация поступила от департамента автодорог и организации дорожного движения города.
Ранее из-за закрытия аварийного моста на улице Малиновского запретили въезд грузовикам в город в дневное время. Позже стало известно, что запрет оставят на постоянной основе.
При этом некоторые водители игнорируют ограничительные меры.