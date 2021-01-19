Жители Ростовской области смогут записаться на вакцинацию через госуслуги

Система будет отлажена в течение трех дней, после чего записаться сможет любой желающий. В том числе через «Личный кабинет» на портале госуслуг. «Мы продолжаем формировать расписание работы прививочных кабинетов. Все желающие должны иметь возможность привиться», — заявил глава региона.