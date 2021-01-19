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Posted 19 января 2021, 11:03

Published 19 января 2021, 11:03

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

вакцинация

Жители Ростовской области смогут записаться на вакцинацию через госуслуги

19 января 2021, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi. вакцинация
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в тестовом режиме работает запись на вакцинацию против коронавируса через портал госуслуг, сообщил губернатор Василий Голубев.

Система будет отлажена в течение трех дней, после чего записаться сможет любой желающий. В том числе через «Личный кабинет» на портале госуслуг. «Мы продолжаем формировать расписание работы прививочных кабинетов. Все желающие должны иметь возможность привиться», — заявил глава региона.

В области доступны 83 прививочный пункта. В наличии есть 13,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Уже успели обучить персонал и обеспечить центры холодильниками. Теперь рассматривается возможность работы и передвижных пунктов вакцинации.

#Общество#Коронавирус#Новости
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