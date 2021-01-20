Полицейские в Ростове прошлись по гаражам и раскрыли пять угонов

Posted 20 января 2021, 10:03
Published 20 января 2021, 10:03
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Основной упор сделали на раскрытие ранее зарегистрированных преступлений. Полицейские проверили пункты приема металла, стоянки и более 22 тысяч гаражей.
«В результате удалось раскрыть пять угонов и 15 преступлений, которые связаны с хищением металлов. Кроме того, обнаружили более 50 нарушений в пунктах приема металлолома», — сказано в сообщении.
Во время рейдов удалось задержать мужчину, который украл 175 метров силового кабеля электропитания. Теперь ему грозит до трех лет колонии.