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Posted 20 января 2021, 10:03

Published 20 января 2021, 10:03

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Полицейские в Ростове прошлись по гаражам и раскрыли пять угонов

Полицейские в Ростове прошлись по гаражам и раскрыли пять угонов

20 января 2021, 10:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону состоялось крупномасштабное оперативно-профилактическое мероприятие по профилактике угонов, сообщили в региональном УМВД.

Основной упор сделали на раскрытие ранее зарегистрированных преступлений. Полицейские проверили пункты приема металла, стоянки и более 22 тысяч гаражей.

«В результате удалось раскрыть пять угонов и 15 преступлений, которые связаны с хищением металлов. Кроме того, обнаружили более 50 нарушений в пунктах приема металлолома», — сказано в сообщении.

Во время рейдов удалось задержать мужчину, который украл 175 метров силового кабеля электропитания. Теперь ему грозит до трех лет колонии.

Ранее горе-угонщик застрял в бревнах и случайно сжег целый лес в Ростовской области.

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