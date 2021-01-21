В Ростове десять домов остались без тепла во время мороза

Инцидент случился ночью в Советском районе, произошел порыв теплосети на улице 2-я Краснодарская. После этого поменяли схему теплоснабжения, чтобы уменьшить количество отключенных абонентов.
«Без тепла в данный момент остаются 10 домов на Второй Краснодарской. Социальных объектов это не коснулось», — сказано в сообщении. Отмечается, что к ликвидации аварии привлекли девять человек. Они используют семь единиц техники.
На месте порыва находится глава администрации района Геннадий Туркин. Работы планируется завершить до 20.00 четверга. В данный момент температура воздуха в городе составляет минус 19 градусов. Днем сохранится холодная погода.