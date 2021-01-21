rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове десять домов остались без тепла во время мороза

21 января 2021, 06:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила без теплоснабжения несколько многоквартирных домов, сообщили в городской администрации.

Инцидент случился ночью в Советском районе, произошел порыв теплосети на улице 2-я Краснодарская. После этого поменяли схему теплоснабжения, чтобы уменьшить количество отключенных абонентов.

«Без тепла в данный момент остаются 10 домов на Второй Краснодарской. Социальных объектов это не коснулось», — сказано в сообщении. Отмечается, что к ликвидации аварии привлекли девять человек. Они используют семь единиц техники.

На месте порыва находится глава администрации района Геннадий Туркин. Работы планируется завершить до 20.00 четверга. В данный момент температура воздуха в городе составляет минус 19 градусов. Днем сохранится холодная погода.

Материалы по теме
Несколько зданий Ростова остались без тепла из-за аварииВ Ростове устранили аварию, оставившую центр города без теплаНесколько домов в Ростове остались без тепла из-за аварии
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00