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В Ростове на подростка возбудили дело за призывы к массовым беспорядкам

23 января 2021, 13:25
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону 17-летний студент стал фигурантом уголовного дела за призывы к участию в акции 23 января, сообщил «Коммерсант».

«По версии следствия, 20 января, находясь по месту учебы, молодой человек опубликовал во „ВКонтакте“ текст и видео, в которых содержатся призывы к участию в массовых беспорядках», — сказано в сообщении.

На несовершеннолетнего завели уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них», наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

Согласно постановлению, в тексте, который разметил студент, содержались призывы к потенциальным участникам митинга скрывать свое лицо, выкрикивать лозунги, оказывать сопротивление и применять сцепки по примеру белорусов при попытках задержания. Также подросток призывал митингующих применять насилие с использованием доступных предметов.

Собираться митингующие в Ростове начали возле Донской публичной библиотеки, после чего двинулись по Пушкинской.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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