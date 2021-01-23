В Ростове на подростка возбудили дело за призывы к массовым беспорядкам

«По версии следствия, 20 января, находясь по месту учебы, молодой человек опубликовал во „ВКонтакте“ текст и видео, в которых содержатся призывы к участию в массовых беспорядках», — сказано в сообщении.
На несовершеннолетнего завели уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них», наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.
Согласно постановлению, в тексте, который разметил студент, содержались призывы к потенциальным участникам митинга скрывать свое лицо, выкрикивать лозунги, оказывать сопротивление и применять сцепки по примеру белорусов при попытках задержания. Также подросток призывал митингующих применять насилие с использованием доступных предметов.
Собираться митингующие в Ростове начали возле Донской публичной библиотеки, после чего двинулись по Пушкинской.