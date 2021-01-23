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В Ростове начали расходиться участники митинга в поддержку Навального

23 января 2021, 12:56
Фото: RostovGazeta
К 15.30 мск 23 января митинг сторонников Алексея Навального в центре Ростова-на-Дону пошел на спад, сообщил корреспондент RostovGazeta.

К этому времени активность собравшихся снизилась, участников митинга выпустили из оцепления и они пошли колонной по улице Пушкинской. Полиция никого из идущей колонный не задерживала, а просто наблюдала за происходящим.

Митингующие прошли Чехова и на подходе к парку Горького рассыпались на маленькие группки и их ряды заметно поредели.

До этого сторонники Навального собрались в сквере рядом с Донской публичной библиотекой, попасть куда могли только зарегистрированные участники. Сам митинг прошел спокойно, хотя одного из участников задержали.

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