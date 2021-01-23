В Ростове начали расходиться участники митинга в поддержку Навального

К этому времени активность собравшихся снизилась, участников митинга выпустили из оцепления и они пошли колонной по улице Пушкинской. Полиция никого из идущей колонный не задерживала, а просто наблюдала за происходящим.
Митингующие прошли Чехова и на подходе к парку Горького рассыпались на маленькие группки и их ряды заметно поредели.
До этого сторонники Навального собрались в сквере рядом с Донской публичной библиотекой, попасть куда могли только зарегистрированные участники. Сам митинг прошел спокойно, хотя одного из участников задержали.