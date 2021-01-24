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Большую иву срубили возле Киномакса-Плазы в Ростове

24 января 2021, 11:01
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В сквере рядом с кинотеатром Киномакс-Плаза в Ростове-на-Дону срубили большую иву, сообщается в городском паблике.

«Интересно, для какой цели спилили плакучие ивы в сквере возле Плазы Синема на Западном? Может для того, чтобы лучше было видно кафе или освободили место под еще одну летнюю площадку?», — сказано в сообщении.

Автор поста возмутился тому, что дерево срубили для того, чтобы построить еще одно кафе. «Почему у нас в городе парки превращаются в места общепита, кто разрешает ставить кафешки, вырубая деревья?», — негодует житель Ростова.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Некоторые пользователи в комментариях отметили, что дерево было гнилым. «Присмотритесь к срезу, оно наполовину гнилое. Когда такое дерево упадет на кого-нибудь или просто упадет, что вы будете говорить?», — написал один из горожан.

Ранее в Покровском сквере в Ростове-на-Дону определили деревья для спила.

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