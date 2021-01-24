Новую остановку добавят для электрички Ростов — Таганрог с 25 января

Пригородный поезд № 6510 из Ростова в Таганрог с отправлением в 18.45 мск будет прибывать на новую остановку в 19.16 мск, а состав № 6090 в этом же направлении с отбытием из Ростова 19.53 мск будет останавливаться в Сафьяново в 20.25 мск.