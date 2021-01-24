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Новую остановку добавят для электрички Ростов — Таганрог с 25 января

24 января 2021, 12:32
Фото: pixabay.com
У электрички сообщением Ростов-на-Дону — Таганрог с 25 января появится новая остановка в Сафьяново, сообщили в СКППК.

«С 25 января для улучшения качества обслуживания пассажиров трем пригородным поездам на маршруте Ростов — Таганрог вводится стоянка на остановочной платформе Сафьяново», — сказано в сообщении.

Электричка № 6519 из Таганрога в Ростов с отправлением в 07.05 мск будет делать остановку в Сафьяново в 08.02. мск.

Пригородный поезд № 6510 из Ростова в Таганрог с отправлением в 18.45 мск будет прибывать на новую остановку в 19.16 мск, а состав № 6090 в этом же направлении с отбытием из Ростова 19.53 мск будет останавливаться в Сафьяново в 20.25 мск.

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