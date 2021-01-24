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Полицейские в Ростове задержали как минимум 60 человек на незаконном митинге

24 января 2021, 07:39
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в субботу во время несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального задержали не менее 60 человек, пишет Privet-rostov.ru.

Сотрудники полиции заранее готовились к мероприятию, поэтому несколько человек были задержаны в самом начале шествия. Около Публичной библиотеки через час схватили еще примерно 10 местных жителей, в том числе пожилого мужчину.

«В эпицентре митинга были задержаны около 40 участников для составления административных материалов. Среди них был один подросток», — говорится в публикации.

Отмечается, что от полиции информации по этому поводу пока не поступало. Добавим, что митинг также стал причиной пробок в Ростове.

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#Новости#Происшествия
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