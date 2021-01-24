Полицейские в Ростове задержали как минимум 60 человек на незаконном митинге

Сотрудники полиции заранее готовились к мероприятию, поэтому несколько человек были задержаны в самом начале шествия. Около Публичной библиотеки через час схватили еще примерно 10 местных жителей, в том числе пожилого мужчину.
«В эпицентре митинга были задержаны около 40 участников для составления административных материалов. Среди них был один подросток», — говорится в публикации.
Отмечается, что от полиции информации по этому поводу пока не поступало. Добавим, что митинг также стал причиной пробок в Ростове.