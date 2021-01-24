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Пораженные коронавирусом территории озвучили в Ростовской области

24 января 2021, 08:30
Фото: pixabay
В Ростовской области за сутки коронавирус был подтвержден у 388 человек, которые живут в 48 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Пациенты живут в Ростове, Новочеркасске, Шахтах, Новошахтинске, Батайске, Азове. Есть заболевшие также в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Верхнедонском, Пролетарском районах.

За это время умерли шесть женщин и пять мужчин в возрасте от 52 до 90 лет. У них оказались сопутствующие заболевания.

«С начала пандемии заразились 61046 человек, выздоровел 50581 местный житель. Умерли из-за COVID-19 2488 граждан», — сказано в сообщении.

В ковидных госпиталях сейчас занято 2705 мест. Ранее главы муниципалитетов Ростовской области начали прививаться от коронавируса.

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