Пораженные коронавирусом территории озвучили в Ростовской области

Пациенты живут в Ростове, Новочеркасске, Шахтах, Новошахтинске, Батайске, Азове. Есть заболевшие также в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Верхнедонском, Пролетарском районах.
За это время умерли шесть женщин и пять мужчин в возрасте от 52 до 90 лет. У них оказались сопутствующие заболевания.
«С начала пандемии заразились 61046 человек, выздоровел 50581 местный житель. Умерли из-за COVID-19 2488 граждан», — сказано в сообщении.
В ковидных госпиталях сейчас занято 2705 мест. Ранее главы муниципалитетов Ростовской области начали прививаться от коронавируса.