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Ростовчан рассмешили оккупировавшие бухту в Таганроге рыбаки

24 января 2021, 18:03
Фото: pixabay
В Таганроге на окрепший лед в бухте Андреева вышли десятки человек, чтобы порыбачить, сообщили очевидцы в соцсетях.

На небольшом участке замерзшего водоема скопились десятки рыбаков в ожидании улова. По словам очевидцев, рыбаки в этом месте ловят тарань и пеленгаса.

Местных жителей в соцсетях рассмешила такая конкуренция. Другие начали переживать, что лед может не выдержать.

«Операция митинг под кодовым названием „Рыбалка“. А потом говорят, что рыбы нет… Действительно…», — пошутили пользователи.

«И опять одних и тех же рыбаков по традиции на льдине унесет в море. А после этого их будут спасать», — прозвучало в комментариях.

Ранее ростовчанин утопил внедорожник во время рыбалки.

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#Новости#Общество
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