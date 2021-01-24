Ростовчан рассмешили оккупировавшие бухту в Таганроге рыбаки

На небольшом участке замерзшего водоема скопились десятки рыбаков в ожидании улова. По словам очевидцев, рыбаки в этом месте ловят тарань и пеленгаса.
Местных жителей в соцсетях рассмешила такая конкуренция. Другие начали переживать, что лед может не выдержать.
«Операция митинг под кодовым названием „Рыбалка“. А потом говорят, что рыбы нет… Действительно…», — пошутили пользователи.
«И опять одних и тех же рыбаков по традиции на льдине унесет в море. А после этого их будут спасать», — прозвучало в комментариях.