Ростовчанка заявила об избиении женщины в центре города

Происшествие случилось в субботу вечером на улице Темерницкой. Здесь мужчина напал на девушку и начал ее бить, после чего сбил с ног. При этом рядом стояли его знакомые, но в ситуацию не вмешивались.
«Девушка пыталась сесть ко мне в машину, но нападавший не позволил ей это сделать. Повторял, что они сами разберутся, и что это его девушка. Я вызвала полицию, но когда она приехала, они уже ушли», — заявила ростовчанка.
Она добавила фото, на котором показала дерущуюся пару. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину, который напал на девушку.