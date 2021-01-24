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Ростовчанка заявила об избиении женщины в центре города

24 января 2021, 06:58
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону на улице неизвестный жестоко избил местную жительницу, сообщил очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в субботу вечером на улице Темерницкой. Здесь мужчина напал на девушку и начал ее бить, после чего сбил с ног. При этом рядом стояли его знакомые, но в ситуацию не вмешивались.

«Девушка пыталась сесть ко мне в машину, но нападавший не позволил ей это сделать. Повторял, что они сами разберутся, и что это его девушка. Я вызвала полицию, но когда она приехала, они уже ушли», — заявила ростовчанка.

Она добавила фото, на котором показала дерущуюся пару. Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину, который напал на девушку.

Ранее браконьер в Ростовской области избил чиновника за съемку факта незаконной охоты.

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#Новости#Происшествия
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