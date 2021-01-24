Сотни домов в Ростове останутся без света с 25 по 29 января

В понедельник света не будет на улицах 6-я линия, 2-я линия, 4-я линия, Мурлычева, 1-я Майская, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 1-я Пролетарская. Это коснется улиц 2-я Пролетарская, Богданова, Подвойского, Листопадова, переулков Булановский, Гудермесский, Ермака, Народный, Самошкина.
Во вторник ограничения введут на улицах 6-я линия, 8-я линия, 10-я линия, Майская, Шостаковича, Крамского, Поленова, Третьякова, Левитана, Хачатуряна, Алябьева. Обесточат улицы Мусоргского, Каштановая, Липовая, Гераневая, Шостаковича, переулки Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый, Рябиновый.
В среду свет отключат на улицах Димитрова, Коллективная, Молокова, Урожайная, Новолесная, 1-я Баррикадная, Краснополянская, Профсоюзная, Ставского.
В четверг электричества не будет на улицах Интернациональная, Кочубея, Портовая, Черкесская, Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия, Ченцова. В пятницу свет выключат на улицах Матросова, Минаева, в переулках Портовая, Рабфаковский, Синявский, Туристский, Чичеринский.