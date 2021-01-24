Сотни домов в Ростове останутся без света с 25 по 29 января

В четверг электричества не будет на улицах Интернациональная, Кочубея, Портовая, Черкесская, Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия, Ченцова. В пятницу свет выключат на улицах Матросова, Минаева, в переулках Портовая, Рабфаковский, Синявский, Туристский, Чичеринский.