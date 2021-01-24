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В Ростове пенсионеру в ходе задержания 23 января выбили зубной протез

24 января 2021, 16:57
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону пенсионер пожаловался на полученные травмы во время задержания на несанкционированном шествии, сообщает издание 1Rnd.

Об этом рассказала активистка Валентина Толмачева, по словам которой на митинге был задержан пожилой мужчина. Сам он заявил, что якобы упал лицом в грязь и потом ударился о плитку, из-за чего сломался зубной протез.

«После этого пенсионера посадили в автозак, в отделении он попросил вызвать скорую. У него зашкаливало давление — 230/90», — пишет издание со ссылкой на слова активистки.

Она добавила, что медики помогли мужчине и уехали, но ему снова стало хуже. Тогда его госпитализировали.

Отмечается, что на следующий день Кировский районный суд оштрафовал ростовчанина на 10 тысяч рублей. Ранее СМИ писали, что во время незаконного мероприятия были задержаны более 60 человек.

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