В Таганроге 80-летнюю женщину обеспечили жильем через суд

В связи с трудной жизненной ситуацией пенсионерку поставили на учет в администрации Таганрога в качестве нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилфонда еще в сентябре 2018 года.
Как разъясняют сотрудники прокуратуры, предоставление жилого помещения маневренного фонда не предполагает включение гражданина в какую-либо очередь. Местная администрация в нарушении Жилищного кодекса РФ не предоставила жилье 80-летней женщине.
«Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обязании администрацию устранить нарушения. Исковые требования прокурора удовлетворены, женщине предоставлено жилье», — сообщает Владимир Нечепуренко.