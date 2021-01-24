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В Таганроге 80-летнюю женщину обеспечили жильем через суд

24 января 2021, 20:31
Фото: 1Медиаинвест
В Таганроге Ростовской области 80-летней местной жительнице предоставили жилье по решению суда, сообщает заместитель прокурора города Владимир Нечепуренко.

В связи с трудной жизненной ситуацией пенсионерку поставили на учет в администрации Таганрога в качестве нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилфонда еще в сентябре 2018 года.

Как разъясняют сотрудники прокуратуры, предоставление жилого помещения маневренного фонда не предполагает включение гражданина в какую-либо очередь. Местная администрация в нарушении Жилищного кодекса РФ не предоставила жилье 80-летней женщине.

«Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обязании администрацию устранить нарушения. Исковые требования прокурора удовлетворены, женщине предоставлено жилье», — сообщает Владимир Нечепуренко.

Ранее власти Таганрога незаконно отказали в жилье семье из аварийного дома

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